Galatasaray'dan Guardiola'ya davet

Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent’in yardımcılarıyla birlikte resmi sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adam ile kaç yıllık mukavele yapıldığı belirtilmezken, imza töreninde herhangi bir yöneticinin bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı. Domenec Torrent, "Türkiye’nin tek dört yıldızlı ve Avrupa’da şampiyonluk kazanan tek takımında çalışacağım. Bu takımla büyük işler başaracağıma gerçekten inanıyorum" dedi.

Atakay Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İstanbul’daki son çalışmasını bugün yapacak ve saat 16.00’da Hatay’a gidecek.

İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ve gözündeki sorundan dolayı kontrolde olduğu Amerika’dan dönen Omar Elabdellaoui, dün takımla birlikte çalıştı. Aslan’da milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, Manchester City Teknik Direktörü Guardiola’nın, eski yardımcısı Domenec Torrent’in sarı-kırmızılıların başına geçmesinden sonra bu konuda kolaylık sağlayacağını bildirdi.

Başkan Burak Elmas ile daha önce telefonda da görüşen Guardiola’nın, Torrent’e özellikle kiraya verilecek isimlerle ilgili yardımda bulunacağı garantisi verdiği öğrenildi. Cim-Bom’un yeni teknik adamının, İspanyol hocanın bu mesajını sarı-kırmızılı yetkililere bildirdiği belirtildi.

Bu çerçevede, yetişmesi durumunda devre arası, olmazsa yaz döneminde Manchester City’nin kiraya vereceği oyuncularla ilgili girişimde bulunacağı bildirildi. Böylece sarı-kırmızılılar, Torrent ile Guardiola arasındaki yakın ilişkiyi kullanarak transferde önemli hamleler yapacak.

Sarı-kırmızılıların, önümüzdeki günlerde de Guardiola’yı İstanbul’a davet edeceği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, programının uygun olması halinde sarı-kırmızılıların bir maçını tribünden takip etmesinin planlandığı dile getirildi.