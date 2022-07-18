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Spor Galatasaray'dan Glen Kamara hamlesi
Spor

Galatasaray'dan Glen Kamara hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Rangers forması giyen Glen Kamara için atağa geçti.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 23:00:00 -
Galatasaray'dan Glen Kamara hamlesi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'a bu sefer ise Rangers forması giyen 26 yaşındaki Glen Kamara ismi ortaya atıldı. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, Finlandiyalı oyuncu için kesenin ağzını açtı.

Teklif yapıldı

İngiliz basını 90min'de yer alan habere göre, Galatasaray Glen Kamara için 7 milyon sterlin değerinde bir teklif yaptı. Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray’da yeni teknik direktör Okan Buruk’un orta sahayı güçlendirmek istediğine dikkat çekildi.

İlk hamle Galatasaray'dan

Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da Kamara'yı takip ettiği ancak oyuncuya ilk teklifin Galatasaray'dan geldiği belirtildi.

Rangers ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Kamara, geçen sezon 50 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

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