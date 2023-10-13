Galatasaray'dan gitti uçuşa başladı! Milot Rashica Avrupa Elemeleri'ne damga vurdu
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica kendisini göstermeye devam ediyor... Son olarak Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansa EURO 2024 Avrupa Elemleri'ne resmen damga vurdu... Detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen, bu sezon ise bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dün gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Kosova'nın attığı üç golün altına imzasını atan Rashica, 26 ve 71. dakikalarda fileleri sarsarken 83. dakikada Zeqiri'nin attığı golün de asistini yaptı.
Puanını bu galibiyetle 7'ye yükselten Kosova, I grubunda dördüncü sırada bulunuyor.