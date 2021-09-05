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Spor

Galatasaray'dan Gedson Fernandes için yeni hamle

Gedson Fernandes transferinden vazgeçmeyen Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 16:10:00 -
Galatasaray'dan Gedson Fernandes için yeni hamle

Süper Lig'de transferin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını devam ettiren Galatasaray'da Gedson Fernandes'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan ve Portekizli futbolcu için ısrarını devam ettiren sarı-kırmızılılardan yeni bir hamle geldi.

Portekiz'in Record Gazetesi, Galatasaray'ın Gedson Fernandes için Benfica'ya yeni bir teklif yapacağını yazdı. Benfica Futbol Direktörü Rui Pedro Braz'ın Portekizli oyuncuyu satmama kararı aldıklarını belirtmesine rağmen Galatasaray'ın ısrarlı tavrını sürdürdüğünü ifade etti.

Galatasaray yönetiminin kısa süre içerisinde resmi teklifini Benfica'ya ileteceği kaydedildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmeyi istediği Gedson, geçen sezon devre arasında kiralandığı Aslan’da 18 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol, 3 asistle oynamıştı ve futboluyla beğeni kazanmıştı.

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