Galatasaray’dan Fernando için KAP
Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando Reges’in İspanyol kulübü Sevilla’ya transfer için görümelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.11 Temmuz 2019 Perşembe 13:21
Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando Reges’in İspanyol kulübü Sevilla’ya transfer için görümelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges’in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
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