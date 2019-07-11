Galatasaray’dan Fernando için KAP Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando Reges’in İspanyol kulübü Sevilla’ya transfer için görümelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando Reges’in İspanyol kulübü Sevilla’ya transfer için görümelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges’in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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