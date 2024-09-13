Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! ''Çakma 5 yıldız"

EMİRCAN KIŞLACIK- Gün geçmiyor ki Galatasaray ile Fenerbahçe arasında atışma yaşanmasın. Şimdi de 2. Başkan Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Bu takım şampiyon olduktan sonra 1 ya da 2 oyuncu ihtiyacımız var denebilirdi. Dünyanın en önemli 3 forvetinden biri gelmiş ama daha deniyor. Hatırlayın... bir Icardi'miz var ve bizim için kral! Arkasından Batshuayi geldi. İkinci forvet gibi ama birinci forvet gibi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar geçen sene 11'de fırsat bulamayanlardı."

"2 yada 3 oyuncu yeterliyken 5 oyuncu gelip yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve scout ekibimizin bir planı var. O plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. 1 liralık oyuncuya 5 lira verirseniz sadece bizi değil bizden sonraki yönetimleri de bağlar."

"Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki bu ekip tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Herkes görecek ki başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken biz taraftarımızla gerçek 5. yıldızı takacağız."