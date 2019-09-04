Galatasaray’dan Fatih Terim’e doğum günü kutlaması
Galatasaray, 66.04 Eylül 2019 Çarşamba 10:19
Galatasaray, 66. yaşına giren Teknik Direktörleri Fatih Terim’in doğum gününü kutladı.
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum günü için kutlama mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılıların yapılan paylaşımda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan fotoğrafta ise ’Galatasaray’a adanmış bir ömür’ yazısını yer aldı.
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