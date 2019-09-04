Galatasaray’dan Fatih Terim’e doğum günü kutlaması Galatasaray, 66.

Galatasaray, 66. yaşına giren Teknik Direktörleri Fatih Terim’in doğum gününü kutladı.

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum günü için kutlama mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılıların yapılan paylaşımda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan fotoğrafta ise ’Galatasaray’a adanmış bir ömür’ yazısını yer aldı.

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