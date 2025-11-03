  • İSTANBUL
Galatasaray'dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Galatasaray’dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Galatasaray Kulübü, taraftarları “loca ve kombine bilet satışı” vaadiyle dolandıran Mersin merkezli bir şebekenin tespit edilerek operasyonla çökertildiğini duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, taraftarları hedef alan büyük bir dolandırıcılık girişiminin önüne geçildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarlarımızı hedef alan, "loca ve kombine bilet satışı" vaadiyle binlerce avro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten Mersin merkezli bir şebekenin varlığı tespit edilerek, durum ivedilikle ilgili makamlara ihbar edilmiştir. İhbarımızın ardından İçişleri Bakanlığımızın ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün titiz, hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, 16 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu suç şebekesi kısa sürede yakalanarak çökertilmiştir." denildi.

Taraftarların sadece resmi kanalları kullanmasının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın güvenliğini ve maddi-manevi haklarını korumayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda, benzer yasa dışı girişimlere karşı dikkatli olunmasını; bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübünün resmi kanallarının kullanılmasını önemle hatırlatırız. Bu süreçte hızlı bir şekilde aksiyon alan ve operasyonu başarıyla sonuçlandıran İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya nezdinde emniyet teşkilatımıza, Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros'a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize Galatasaray Spor Kulübü camiası adına teşekkür ederiz."

