Galatasaray'dan Diagne bombası

Ara transferde 2 golcü almak isteyen Galatasaray'da, Alan ve Pato transferlerinin yanısıra Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin de son 2 haftada gündemde olduğu ve görüşmeler yapıldığı bildirildi.



Süper Lig'in gol kralı olan ve Avrupa kulüpleri tarafından da dikkatle izlenen Mbaye Diagne için Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın, yakın dostu olan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'den fiyat istediği kaydedildi. Kasımpaşa'nın ilk olarak Mbaye Diagne için Galatasaray'dan 15 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. 15 milyon Euro'luk talebi yüksek bulan Galatasaray, daha ucuza bitirmeyi planladığı Alan, Benjamin Tetteh, Pato ve Demba Ba'dan da istediği sonuçları elde edemedi.



Bunun üzerine Galatasaray'ın rotasını tekrar Mbaye Diagne'ye çevirdiği ve elde edilen bonservis gelirleriyle birlikte Kasımpaşa ile görüşeceği, uygun bir ödeme planıyla birlikte transferi noktalamayı düşündüğü ifade edildi.

Kasıpaşa 15 milyon euroda ısrar edebilir

Kasımpaşa'nın fiyatı ne kadar düşüreceği, nasıl bir ödeme planı için direteceği ise henüz bilinmezliğini koruyor. Yaz aylarında Mahmoud Trezeguet için fiyatta hiç esneme yapmayan Kasımpaşa'nın, Mbaye Diagne konusunda da inatçı olabileceği konusunda görüşlerin de olduğu belirtildi.



(Sporx)