0553 313 94 23

Galatasaray'dan Diagne bombası

Forvet arayışlarına devam eden Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne için tekrar pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:04
Galatasaray'dan Diagne bombası

Ara transferde 2 golcü almak isteyen Galatasaray'da, Alan ve Pato transferlerinin yanısıra Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin de son 2 haftada gündemde olduğu ve görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Süper Lig'in gol kralı olan ve Avrupa kulüpleri tarafından da dikkatle izlenen Mbaye Diagne için Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın, yakın dostu olan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'den fiyat istediği kaydedildi. Kasımpaşa'nın ilk olarak Mbaye Diagne için Galatasaray'dan 15 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. 15 milyon Euro'luk talebi yüksek bulan Galatasaray, daha ucuza bitirmeyi planladığı Alan, Benjamin Tetteh, Pato ve Demba Ba'dan da istediği sonuçları elde edemedi.

Bunun üzerine Galatasaray'ın rotasını tekrar Mbaye Diagne'ye çevirdiği ve elde edilen bonservis gelirleriyle birlikte Kasımpaşa ile görüşeceği, uygun bir ödeme planıyla birlikte transferi noktalamayı düşündüğü ifade edildi.

Kasıpaşa 15 milyon euroda ısrar edebilir

Kasımpaşa'nın fiyatı ne kadar düşüreceği, nasıl bir ödeme planı için direteceği ise henüz bilinmezliğini koruyor. Yaz aylarında Mahmoud Trezeguet için fiyatta hiç esneme yapmayan Kasımpaşa'nın, Mbaye Diagne konusunda da inatçı olabileceği konusunda görüşlerin de olduğu belirtildi.

(Sporx)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:04
  1. Galatasaray
  2. Diagne
  3. Kasımpaşa
  4. Pato

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Venezuela halkına) 'Geçici devlet başkanınız budur' demek, o halka hakaret etmektir."
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Venezuela..
    2. GRAFİKLİ - Venezuela'nın zor günü: 23..
    3. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke..
    5. Kim Jong-un Trump'ın mektubuna..
    6. Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya...
    7. Fiili çalışma yoksa SSK olmaz
    8. "STA imzalanmazsa İngiltere'deki moda..
    9. Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Staj sigortası başlangıç sayılmaz
    12. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    13. “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya..
    14. Gaziantep Basketbol temkinli
    15. Yaralı Filistinliyi şehit eden İsrail..
    16. "Endüstri 4.0 ve Sendikaların..
    17. 2019 yılında emekli olan kazançlı çıktı
    18. Alınan önlemler ișe yaradı! Yüzde 11.5..
    19. Diyanet İşleri Başkanlığından AB..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu