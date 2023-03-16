Galatasaray'dan dev hamle! Geldiğinin üç katına gidiyor... Türkiye'ye teklif etti!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Lucas Torreira için İtalyan kulüplerinin büyük ilgisi bulunuyordu. Sarı - kırmızılı formayı terleten Uruguaylı yıldız için en ciddi talibin Milan olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, transferle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalya Ligi Serie A'dan ciddi talipler olduğu biliniyordu.

Dev kulüp Milan'ın Uruguaylı yıldızı yakından takip ettiği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izlediği ve rapor gönderdiği öğrenildi.

Milan'ın bu transfer için 18 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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