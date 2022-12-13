Galatasaray'dan çılgın sol bek hamlesi! Flaş gelişme...
Galatasaray'ın, sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.
Galatasaray'ın, sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.
Bu sezon sol bekte istediği verimi alamayan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan fakat istediği forma şansını bulamayan genç oyuncu için yönetim harekete geçti.
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı da kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Deneyimli oyuncu Van Aanholt'un kötü performansı sonrası Okan Buruk bu mevkiye bir transfer istedi.
Galatasaray'ın kiralama+satın alma teklifi yapacağı iddia edildi. Okan Buruk böylece yerli oyuncu konusunda alternatiflerini çoğaltmak istiyor.