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Spor Galatasaray'dan çifte transfer
Spor

Galatasaray'dan çifte transfer

Galatasaray, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 22:38:00 -
Galatasaray'dan çifte transfer

Teknik Direktör Okan Buruk ile şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, hazırlık maçlarındaki mağlubiyetlerin ardından eksik bölgeler için transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

İki isimle anlaşmaya varıldı

Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı.

Florian Grillitsch 18 maça çıktı

Florian Grillitsch, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaptı.

Leo Dubois 3 asist yaptı

Nantes altyapısında yetişen ve Lyon'a transfer olan Leo Dubois ise geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti. 13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.

3 transfer bitti

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, şu ana kadar Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.

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