  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu neyin hazırlığı? Yunanlardan 400 milyon dolarlık anlaşma!

Tarihi günde dikkat çeken 'Kızılelma' diyaloğu! Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a böyle seslendi

Kılıçdaroğlu, milletle alenen dalga geçiyor! Yazıklar olsun sana

Nükleer denizaltı Rum tarafına demirledi! Emekli tuğgeneral Türkiye için gözden kaçırılan detayı açıkladı

Hükümetin icraatlarına yetişemeyen Kılıçdaroğlu'nun elinde soğanın cücüğü kaldı

Ali Babacan'ın kibirli burnunu yere indiren gelişme! Bakalım şimdi ne halt edecek

Haydi göreyim seni, Kocaeli!

Dâvâsını satanlar, avucunu yaladı

Son anket fırından daha yeni çıktı! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark...

ABD ve Yunanistan'ı sarsacak karar! Emekli asker açıkladı: Kulis bilgime göre TCG Anadolu oraya gidiyor
Spor Galatasaray'dan Chelsea orta sahasına kanca!
Spor

Galatasaray'dan Chelsea orta sahasına kanca!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 14:50:00 -
Galatasaray'dan Chelsea orta sahasına kanca!

Galatasaray, Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye giden Kongo asıllı İsviçreli yıldız Denis Zakaria'ya teklif yaptı.

Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Galatasaray, yıldız isimleri takip etmeye devam ediyor. Sport Italia'nın haberine göre; Galatasaray, Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye giden Kongo asıllı İsviçreli yıldız Denis Zakaria'ya teklif yaptı.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Juventus'un da transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasarayın yıldız orta saha oyuncusu için teklif yaptığını duyurdular

Mavilerin formasını tüm kulvarlarda 10 kez giyen yıldız oyuncu bu sezon bir kez gol sevinci yaşadı.

Juventus, Zakaria'yı Ocak 2022'de Mönchengladbach'tan 10.10 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Muhammed Elneny kararını verdi...
Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Muhammed Elneny kararını verdi...

Spor

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Muhammed Elneny kararını verdi...

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!
Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!

Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!

Floyd ile yollar ayrıldı
Floyd ile yollar ayrıldı

Spor

Floyd ile yollar ayrıldı

Lider Galatasaray, son dakikada perişan etti
Lider Galatasaray, son dakikada perişan etti

Spor

Lider Galatasaray, son dakikada perişan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23