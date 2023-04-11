Galatasaray'dan Chelsea orta sahasına kanca!

Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Galatasaray, yıldız isimleri takip etmeye devam ediyor. Sport Italia'nın haberine göre; Galatasaray, Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye giden Kongo asıllı İsviçreli yıldız Denis Zakaria'ya teklif yaptı.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Juventus'un da transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Mavilerin formasını tüm kulvarlarda 10 kez giyen yıldız oyuncu bu sezon bir kez gol sevinci yaşadı.

Juventus, Zakaria'yı Ocak 2022'de Mönchengladbach'tan 10.10 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti.

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