Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca Avrupa mücadelesinde emin adımlarla ilerlemek isteyen Galatasaray, güçlü kadro kurmak için futbolcu arayışlarını sürdürürken Beşiktaş'tan Çin'e giden Talisca gündeme geldi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avrupa'da mücadele etmek adına güçlü kadro kurmak için arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'a veda ettikten sonra kariyerine Çin'de devam eden Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefiyle yola çıkan Aslan'ın gündemine geldi. Sponsor desteğiyle karşılanması planlanıyor Sarı kırmızılılar, Guangzhou'da yıllık 7 milyon euro kazanan 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini, sponsor desteğiyle karşılamayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba transferini üstlenen Nef firmasının, bu transferde de Galatasaray'a yardımcı olması bekleniyor. Menajeriyle temas sağlandı Teknik patronFatih Terim'e, Devler Ligi macerası öncesi büyük bir hediye vermek isteyen Galatasaray Yönetimi, Talisca için öncelikle kiralama formülünü devreye sokacak. Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakan Sambacı'nın menajeri Carlos Leite ile temaslar şimdiden kuruldu.

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