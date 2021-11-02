  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'dan Beşiktaş'a ADALET yanıtı!
Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş'a ADALET yanıtı!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardım Rezan Epözdemir, Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:26:00 -
Galatasaray'dan Beşiktaş'a ADALET yanıtı!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardım Rezan Epözdemir, Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt verdi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşması sırasında Beşiktaş ile ilgili bir soruya cevap verdi.

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor deplasmanında iptal edilen golüyle Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında bulduğu golü kıyaslayarak, "A D A L E T Herkese Lazım!!!" paylaşımı yapmıştı.

Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik." dedi.

"Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil." diyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir, "Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, "Tahkim Kurulu'nu istifaya davete ettik, üyeleriyle ilgili savcılığa şikayette bulunduk, ahbap-çavuş ilişkileriyle atamalar yapılıyor dedik. Bugün, diğer spor kulüplerinin adaleti hatırlaması önemli. Keşke 4.5 ay önce bize bu konuda destek verselerdi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...
Ekonomi

'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...

Geçtiğimiz günlerde 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyen araştırmacı yazar Haluk Özdil'den yeni bir tahmin geldi.
Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!
Dünya

Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Türkiye'ye F-16 satışının, S-400'ler sebebiyle uygulanan CAATSA ..
Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...
Siyaset

Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay