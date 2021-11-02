Galatasaray'dan Beşiktaş'a ADALET yanıtı!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardım Rezan Epözdemir, Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt verdi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşması sırasında Beşiktaş ile ilgili bir soruya cevap verdi.

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor deplasmanında iptal edilen golüyle Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında bulduğu golü kıyaslayarak, "A D A L E T Herkese Lazım!!!" paylaşımı yapmıştı.

Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik." dedi.

"Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil." diyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir, "Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, "Tahkim Kurulu'nu istifaya davete ettik, üyeleriyle ilgili savcılığa şikayette bulunduk, ahbap-çavuş ilişkileriyle atamalar yapılıyor dedik. Bugün, diğer spor kulüplerinin adaleti hatırlaması önemli. Keşke 4.5 ay önce bize bu konuda destek verselerdi." diye konuştu.