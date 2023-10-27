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Spor Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler
Spor

Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:44:00 -
Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da yapılacak olması nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da yapılacak olmasına tepki gösterdi. Öztürk yaptığı açıklamada, "Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı." dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa müsabakasının Suudi Arabistan'da oynanacak olmasına Galatasaray cephesinden tepki geldi. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, mücadelenin Türkiye'de oynanmasını istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin ve kupayı versin. Artık TFF konuşmaktan bıktık! Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı." dedi.

Metin Öztürk'ün açıklamalarının tamamı şöyle:

Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu

Fenerbahçe'yi önce evimizde ağırlayacağız. Sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray mottosu ile yola çıktık. Sadece bu yıl için söylüyoruz. TFF, Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu.
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 Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın

Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın.

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Yorumlar

SEYRANTEPE STADINI BEDAVAYA VERDİĞİ İÇİN "BAZI KULLANIŞLI AHMAK TROL ŞEREFSİZ TARAFTARLAR-TÖNETİCİLER Sn.RTE yi MAŞTA YUHALADI!!!!"

.................

Necmittin kata

Ben buna kepazelik derim, hiçbir mantığı yok!,,
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