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Spor Galatasaray'dan Arda Turan paylaşımı!
Spor

Galatasaray'dan Arda Turan paylaşımı!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan, Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak gündem olmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 17:11:00 - 2022-02-22 17:17:05
Galatasaray'dan Arda Turan paylaşımı!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan, Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak gündem olmuştu. Sarı kırmızılılar, kadro dışı bırakılabileceği konuşulan Arda Turan ile ilgili bir paylaşım yaptı ve antrenmanda yer aldığını duyurdu.
Galatasaray, hafta sonunda Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, Domenec Torrent yönetiminde Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Göztepe maçında 11'de sahaya çıkan isimler takımdan ayrı rejenerasyon çalışması yaptı.

Fatih Terim'le fotoğraf paylaşan ve kadro dışı kalacağı konuşulan kaptan Arda Turan da takımla beraber çalıştı.

Ayrıca Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Morutan da idmanda yer aldı.

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