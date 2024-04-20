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Spor Galatasaray'dan açıklama geldi! Seçim tarihi belli oldu!
Spor

Galatasaray'dan açıklama geldi! Seçim tarihi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 12:55:00 -
Galatasaray'dan açıklama geldi! Seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray Spor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de ikinci toplantının 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 17.04.2024, 016 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, Kulübümüzün 'Olağan seçimli genel kurul toplantısı' 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mayıs 2024 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

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