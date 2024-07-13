Galatasaray'da Yusuf Yazıcı bombası: Anlaşma yakın!

Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi merak ediliyor. Milli yıldızın ismi Türkiye'den de çok sayıda takımla anılıyor.

Fransız kulübü Lille'le olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, EURO 2024 sonrası transfer tekliflerini değerlendirmeye başladı. Birçok Türk kulübünün radarına giren tecrübeli oyuncu için yeni bir hamle geldi.

GALATASARAY DEVREDE

Yusuf Yazıcı, kadrodaki yerli derinliğini artırmak isteyen Galatasaray'ın da gündemine geldi. Hem Mertens'in alternatifi hem yardımcı forvet hem de sağ çizgide joker olarak düşünülen 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk temasın kurulduğu ve pazarlık sürecinin başladığı belirtildi.

KONTENJAN AÇABİLMEK İÇİN

Sarı-Kırmızılılar'ın Yusuf transferi için çok büyük bir bütçe ayırmadığı, listede başka yerli oyuncuların da bulunduğu belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi bu yaz döneminde kadroya 3-4 yerli takviyesi yapıp, yabancı sayısını mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışacak.

Yeni sezon itibarıyla kulüpler kadrolarında maksimum 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Galatasaray da yeni transferlere yer açmak için birkaç yabancı satıp, yerli rotasyonunu güçlendirmenin hesapları içerisinde.

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