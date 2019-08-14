Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin yapıldığı belirtildi. Core ve stabilizasyon ile başlayan idmanın, kumda kuvvet ve rampada koşu çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi. Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Denizli'ye hareket edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.