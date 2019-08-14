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Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:18
Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin yapıldığı belirtildi.

Core ve stabilizasyon ile başlayan idmanın, kumda kuvvet ve rampada koşu çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Denizli'ye hareket edecek.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:18
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