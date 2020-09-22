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Spor Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Spor

Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:35:37 -
Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Tesisleri'ndeki toplantıya Cengiz'in yanı sıra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün ve Metin Karakaya katıldı.

Toplantı sonrası Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan başkan Cengiz, "Pandemi sürecinde yönetim kurulu üyelerimiz ve diğer kurul üyelerimiz toplantılarımızı yaptık. Biz kendimizi her zaman için hep birlikte görürüz. 45 kişi toplantı yaptık; 1-2 kişi fire verdik ama doğal. O da sosyolojik olayların kaderinde var. Bu toplantıyı burada yaptığımız için çok mutluyuz. Sağ olsun yönetim kurulu, denetim kurulu, sicil kurulu disiplin kurulu, efor sarf ediyorlar bunca zorluğa rağmen. Öncelikle hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Kalamış bizim için hem kulüp tarihimizde hem de bizim nezdimizde en değerli tesislerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz, futbol takımının durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Son sahneyi görmeden hiçbir zaman aşırı umuda ya da kötü durumu görüp umutsuzluğa kapılmamak gerekir. İnsan yaşamında da sosyolojik olaylarda da aşırı sevinç ve aşırı üzüntü zarar vericidir. Hem oluşuma hem kişiliğe zarar verir. Dilerim ki Galatasaray'ımız futbol başta olmak üzere tüm branşlarda başarılı olsun. Çekici güç futbol. Futbol branşımızın ve diğer seksiyonların hep sürekli başarılı olmasını dilerim. Bu uğurda bizi mutlu eden futbol takımımıza, sevgili teknik direktörümüze, bütün ekibine futbolcularımıza tek tek teşekkür ederim. Gece gündüz çalışan kurul üyelerimize, dünyanın en büyük camialarından olan Galatasaray camiası adına teşekkür ederim. İnşallah her zaman olduğu gibi şanlı bayrağımızı, armamızı en tepelerde tutmaya devam edeceğiz."

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