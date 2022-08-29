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Spor Galatasaray'da yönetim bu duruma şaştı kaldı!
Spor

Galatasaray'da yönetim bu duruma şaştı kaldı!

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Omar Elabdellaoui'ye Fransız devi Marsilya ve Yunanistan ekibi AEK talip oldu. Sarı-kırmızılı yöneticileri de şaşırtan bu iddiaya henüz ne cevap verileceği bilinmiyor. Okan Buruk'un ilk 11'de düşünmediği yıldız oyuncunun transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 17:56:00 -
Galatasaray'da yönetim bu duruma şaştı kaldı!

 

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Omar Elabdellaoui'ye Fransız devi Marsilya ve Yunanistan ekibi AEK talip oldu. Sarı-kırmızılı yöneticileri de şaşırtan bu iddiaya henüz ne cevap verileceği bilinmiyor. Okan Buruk'un ilk 11'de düşünmediği yıldız oyuncunun transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da transfer edilen 8 ismin yanında takımdan ayrılacaklar da yavaş yavaş netlik kazanıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Omar Elabdellaoui'ye Fransız devi Marsilya talip oldu.

TEKLİF KABUL EDİLECEK

İngiliz kaynaklı Guardian Sport Will Unwin'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Omar'a Marsilya ve AEK talip oldu. Okan Buruk'un Omar'ın satışına onay verdiği öğrenilirken yıldız oyuncunun tercihinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

 

 


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