Galatasaray'da yönetim bu duruma şaştı kaldı!

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Omar Elabdellaoui'ye Fransız devi Marsilya ve Yunanistan ekibi AEK talip oldu. Sarı-kırmızılı yöneticileri de şaşırtan bu iddiaya henüz ne cevap verileceği bilinmiyor. Okan Buruk'un ilk 11'de düşünmediği yıldız oyuncunun transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da transfer edilen 8 ismin yanında takımdan ayrılacaklar da yavaş yavaş netlik kazanıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Omar Elabdellaoui'ye Fransız devi Marsilya talip oldu.

TEKLİF KABUL EDİLECEK

İngiliz kaynaklı Guardian Sport Will Unwin'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Omar'a Marsilya ve AEK talip oldu. Okan Buruk'un Omar'ın satışına onay verdiği öğrenilirken yıldız oyuncunun tercihinin ne olacağı henüz bilinmiyor.



