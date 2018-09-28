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Galatasaray'da yıldız oyuncu sakatlandı!

Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor ile oynayan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Emre Akbaba, müsabakanın 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

28 Eylül 2018 Cuma 21:23
Galatasaray'da yıldız oyuncu sakatlandı!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynadığı Erzurumspor maçında oynadığı yıldız oyuncu Emre Akbaba sakatlandı.

Mücadelenin 33. dakikasında sakatlık yaşayan Emre Akbaba önce oyuna devam etmek istedi. Ancak ağrıları azalmayan milli futbolcu 38. dakikada yerini Fernando'ya bıraktı.

Emre Akbaba'nın son durumu çekilecek yapılan kontrollerin ardından belli olacak

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:23
  1. Galatasaray
  2. Süper Lig
  3. Erzurumspor
  4. Emre Akbaba

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