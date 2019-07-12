Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip daha sonrada koordinasyon ve çabukluk idmanı yaptı. 11'e 11 dayanıklılık çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın bu bölümünün öncesinde ve sonrasında üç kere rampada sprint çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.



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