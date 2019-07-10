Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki hazırlıkların sabah bölümünde oyuncuların, pas çalışmalarının ardından ayak tenisi oynadıkları belirtildi. Akşam idmanında ise 11'e 11 oyunsal formda taktik çalışması yapıldığı aktarıldı. Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.



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