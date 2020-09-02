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Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:42:18 -
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik varyasyonlar üzerinde durdu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray yarın Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor ile Türk Telekom Stadı'nda 17.00'de hazırlık maçı yapacak.

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