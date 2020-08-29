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Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:39:43 -
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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