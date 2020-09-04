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Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü oyuncular ve teknik heyetle kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:07:35 -
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Hatayspor ile oynanan maçta 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dar alan oyunlarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde de dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun oynadı.

Bu arada antrenman öncesi Fatih Terim’in doğum günü, teknik heyet, oyuncular ve tesis çalışanlarının da katılımıyla kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


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