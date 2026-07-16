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Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı
Spor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'da 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

 

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

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