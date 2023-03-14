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Spor Galatasaray'da veda vakti! Takımına hayat veren isim ile ayrılık...
Spor

Galatasaray'da veda vakti! Takımına hayat veren isim ile ayrılık...

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis devri son buluyor. 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılılara imza atan 37 yaşındaki forvet, takıma veda ediyor. Galatasaray, Bafetimbi Gomis için nihai kararını verirken, sansasyonel bir transfere de imza atmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 15:00:00 -
Galatasaray'da veda vakti! Takımına hayat veren isim ile ayrılık...

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis devri son buluyor. 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılılara imza atan 37 yaşındaki forvet, takıma veda ediyor. Galatasaray, Bafetimbi Gomis için nihai kararını verirken, sansasyonel bir transfere de imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ikinci Bafetimbi Gomis dönemi de bitiyor. Cimbom, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli golcüyle kesin olarak ayrılık kararı aldı. Öte yandan Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in yerini yine dünyaca ünlü bir forvetle doldurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transferin detayları...

Özellikle sezonun ilk haftalarında attığı goller ve Galatasaray'a kazandırdığı puanlarla dikkat çeken Bafetimbi Gomis, sevdalısı olduğu Sarı-Kırmızılılardan ayrılıyor. Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Bafetimbi Gomis, kariyeriyle ilgili kararı henüz vermiş değil.

Arap Yarımadası'nda ciddi bir pazarı bulunan Bafetimbi Gomis'in, Galatasaray sonrası yeniden burada top koşturması bekleniyor. Bu arada Galatasaray, Gomis'in yerine transfer çalışmalarına çoktan başladı.

Bafetimbi Gomis'e sezon sonunda teşekkür edecek olan Galatasaray, tecrübeli forvetin yerine Alvaro Morata'yı getirmek için görüşmelere başladı. Atletico Madrid'in vedalaşma kararı aldığı ünlü forvet, Türkiye macerasına sıcak bakıyor. Akşam'a göre; 
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Galatasaray, başkent ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcuyu cüzi bir bedel karşılığında kadrosuna katabilir. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, Morata ile son dönemdeki yıldız futbolcu transferi zincirine yeni bir halka eklemeyi hedefliyor.

Deneyimli golcü bu sezon La Liga'da çıktığı 25 maçta 10 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

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