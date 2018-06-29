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Galatasaray'da transferde beklenen bombayı patlattı

Galatasaray, Muğdat Çelik'ten sonra Japon sol bek Yuto Nagatomo transferinde de mutlu sona ulaştı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:48
Galatasaray'da transferde beklenen bombayı patlattı

Galatasaray, Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızı yönetim, Japon sol beki 3 milyon euroya kadrosuna kattı.

Corriere dello Sport'un paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar, resmi açıklamayı gün içinde yapacak.

ŞAMPİYONLUĞA KATKI SAĞLADI!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo, Galatasaray'da 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıktı

Şampiyonluğun gelmesinde de büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Japon sol bek, 3 asist kaydetmişti. 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:48
  1. Galatasaray
  2. Yuto Nagatomo
  3. Galatasaray transferleri

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  • ibrahimibrahim9 sa önce
    BOMBAYA BAK YAW...BOMBA HABER BUMU YANİ...O HABERİ TIKLATMAK İÇİN YALAN YAZMAYIN BEE...AYIPTIR YAZIKTIR GÜNAHTIR....SANKİ RONALDO YU TRANSFER ETMİŞLER....TÖVBEEE..SAHİ RONALDO TRANSFER OLSA GS YE NE YAZACAKTINIZ ATOM BOMBASIMI..:)ÖYLE YA KIYTIRIK İKİ TOPÇU BOMBA İSE RONALDO DA ATOM BOMBASI OLMALI DEYİLMİ..:))
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