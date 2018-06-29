Galatasaray'da transferde beklenen bombayı patlattı
Galatasaray, Muğdat Çelik'ten sonra Japon sol bek Yuto Nagatomo transferinde de mutlu sona ulaştı.29 Haziran 2018 Cuma 11:48
Galatasaray, Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızı yönetim, Japon sol beki 3 milyon euroya kadrosuna kattı.
Corriere dello Sport'un paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar, resmi açıklamayı gün içinde yapacak.
ŞAMPİYONLUĞA KATKI SAĞLADI!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo, Galatasaray'da 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıktı
Şampiyonluğun gelmesinde de büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Japon sol bek, 3 asist kaydetmişti.
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