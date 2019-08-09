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Galatasaray'da transfer çalışmaları

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gitti

09 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Galatasaray'da transfer çalışmaları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Nice kentine hareket eden Albayrak ile Bulut'un, Monaco'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Albayrak ile Bulut, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.





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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:08
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Ahmet Bulut
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  4. Futbol
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  6. Radamel Falcao
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