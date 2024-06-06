Galatasaray'da transfer artırılmalı mı? Yöntemi işe yarar mı? Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı? İlk açıklama
Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni sezonda kadro yapılanması öncesi vereceği rapor merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda buna göre bazı isimlere gelen teklifler için ise görüşmelere başlandığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da ayrılması beklenen o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılmasının ardından gözler transfer komitesine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk'un yeni sezon öncesi vereceği rapor transferde belirleyici olacak.
Bu noktada Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı, 2022-23 sezonunda Ankaragücü, 2023-24 sezonunda ise Samsunspor'a kiralanmıştı.
Samsunspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Taylan Antalyalı'nın geleceği merak konusuydu.
Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Samsunspor'dan bir hamle daha geldi.
Milliyet'in haberine göre Samsunspor, Taylan Antalyalı'nın takımda kalması için Galatasaray'la görüşmelere başladı.
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Geride bıraktığımız sezonda Samsunspor formasıyla ligde 26 maça çıkan Taylan Antalyalı 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro.