Galatasaray'da transfer artırılmalı mı? Yöntemi işe yarar mı? Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı? İlk açıklama

Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılmasının ardından gözler transfer komitesine çevrildi.

Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk'un yeni sezon öncesi vereceği rapor transferde belirleyici olacak.

Bu noktada Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı, 2022-23 sezonunda Ankaragücü, 2023-24 sezonunda ise Samsunspor'a kiralanmıştı.

Samsunspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Taylan Antalyalı'nın geleceği merak konusuydu.

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Samsunspor'dan bir hamle daha geldi.

Milliyet'in haberine göre Samsunspor, Taylan Antalyalı'nın takımda kalması için Galatasaray'la görüşmelere başladı.

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Geride bıraktığımız sezonda Samsunspor formasıyla ligde 26 maça çıkan Taylan Antalyalı 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro.