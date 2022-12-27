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Spor Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi!
Spor

Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi saha çalışmalarına başladı. Sivasspor maçında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasıyla geri dönmesi öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:09:00 -
Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi saha çalışmalarına başladı. Sivasspor maçında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasıyla geri dönmesi öngörülüyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas'a hareket edecek.

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