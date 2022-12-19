Galatasaray'da sürpriz ayrılık! O isimle veda vakti...

Galatasaray'da sezon başı transferin son gününde imza atan İspanyol yıldız Juan Mata için sarı kırmızılı kulüpte karar verildi. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata'nın 1 yıllık opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Galatasaray yıldız 10 numarayla sezon sonu yolları ayıracak.

Galatasaray'ın sezon başı transferin son gününde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Juan Mata, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Büyük umutlarla transfer edilen İspanyol yıldız, Dünya Kupası arasına girilirken sadece 231 dakika süre alabilmişti. Aldığı bu süre içinde 1 gol 2 asiste imza atan Juan Mata'nın fiziksel durumu da tartışma yarattı. Bu sebeple teknik direktör Okan Buruk'un İspanyol yıldızın opsiyonunun kullanılmasına onay vermeyeceği belirtildi.

Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Juan Mata'nın yıllık maaşı 1.9 milyon euro yani 40 milyon TL'ye yakın. Tartışılmaz bir kariyere sahip olan İspanyol futbolcunun fizik olarak bir türlü istenen seviyeye gelememesi, opsiyonun kullanılmaması için asıl sebep olarak gösterilirken; oyuncunun maaşı da kulüp yetkililerinin önümüzdeki sezon için almak isteyecekleri bir yük değil. Akşam'a göre; Başkan Dursun Özbek'in bu konuda kararı Okan Buruk'a bıraktığı öğrenilirken, sezon sonu Mata ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Juan Mata ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, 10 numara bölgesine yapacağı takviyeyi ise şimdiden belirlemiş durumda. İtalyan basınında çıkan habere göre; PSG altyapısında yetişen ve şu an Milan'da forma giyen Yacine Adli, sarı kırmızılı takımın radarında. 22 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncu kiralık olarak kadroya katılmaya çalışılacak.