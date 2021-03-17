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Spor Galatasaray'da stadyum depremi! Belhanda'nın ardından o ismin de fişi çekildi
Spor

Galatasaray'da stadyum depremi! Belhanda'nın ardından o ismin de fişi çekildi

Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nın kötü ve bozuk zemini bir ayrılığa daha neden oldu. Faslı futbolcu Belhanda'nın zemin nedeniyle yönetimi eleştirip sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un da görevine son verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 12:57:00 -
Galatasaray'da stadyum depremi! Belhanda'nın ardından o ismin de fişi çekildi

Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın kötü ve bozuk zemini sarı-kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu. Galatasaray'da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine dün itibarı ile son verildi.

Sarı-kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.

Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek stadyumun zemininden yakınmıştı.

Belhanda ile yollar ayrılmıştı

Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme feshine kadar götürmüştü. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Belhanda, "Twitter'da Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler" sözleriyle yöneticileri hedef aldığı ifade edilmişti.

Faslı futbolcu ise daha sonra sosyal medya hesabından, "Konuşmamda başkan veya yöneticileri kast etmedim. Zeminle ilgili yöneticiler için söylemiştim" ifadelerini kullansa da Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın üzerini çizdi ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Kaynak: Hürriyet

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