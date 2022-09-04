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Spor Galatasaray'da Seferovic krizi! Hadi bakalım...
Spor

Galatasaray'da Seferovic krizi! Hadi bakalım...

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Haris Seferovic hazırlık maçlarında attığı gollerle Sarı-Kırmızılı taraftarı oldukça heyecanlandırsa da, Süper Lig'de geride kalan ilk 4 haftada sahada kaldığı 323 dakika boyunca henüz gol veya asist katkısında bulunabilmiş değil. Takım olarak da 4 haftada yalnızca 2 gol atabilen Galatasaray'da gol sıkıntısı sürerken, Seferovic'ten flaş bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 17:48:00 -
Galatasaray'da Seferovic krizi! Hadi bakalım...

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Haris Seferovic hazırlık maçlarında attığı gollerle Sarı-Kırmızılı taraftarı oldukça heyecanlandırsa da, Süper Lig'de geride kalan ilk 4 haftada sahada kaldığı 323 dakika boyunca henüz gol veya asist katkısında bulunabilmiş değil. Takım olarak da 4 haftada yalnızca 2 gol atabilen Galatasaray'da gol sıkıntısı sürerken, Seferovic'ten flaş bir hamle geldi. 

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transfer döneminin de en hareketli ekiplerinin başında geliyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens gibi yıldız isimlerle güçlendirirken, Süper Lig'de çıktığı 4 mücadeleden 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1'de mağlubiyet almış durumda.

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar 7 puan toplamayı başarırken, 4 haftada yalnızca 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Öte yandan atılan bu gollerin her ikisi de oyuna sonradan giren tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis'in ayağından gelirken, büyük umutlarla kadroya katılan Haris Seferovic henüz Süper Lig'de gol atma başarısı gösteremedi.

Hal böyleyken Sarı-Kırmızılı taraftalar Seferovic'e tepkilerini sosyal medyada gündeme getirmesinin ardından, İsviçreli golcüden beklenmedik bir hamle geldi. Şu ana kadar 1 topu direkten dönen İsviçreli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme talep etti. Seferovic başarılı teknik adam Okan Buruk'a takımın kendisine yeterince top taşıyamadığını ve topla buluşamadığından yakınırken, bu sebepten dolayı da gol atamadığını kaydettiği öğrenildi.

Okan Buruk, Seferovic'in bu hamlesinin ardından yeni hücum aksiyonlarıyla ona daha çok pozisyon oluşturmak için çalışmalara başlarken, kenar oyuncuları, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt bu konuda uyardı.

 


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