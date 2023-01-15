Galatasaray'da Seferovic gidecek, O isim gelecek!

Süper Lig'de üst üste 8 maç kazanan Galatasaray ara transfer dönemine de hızlı girmek istiyor. Kadrosuna Uğur Çiftçi'yi katan Cimbom'da gözler yapılacak yeni bir golcü transferine çevrildi. Okan Buruk'un onayıyla harekete geçen yönetim istediği golcüyü buldu ve oyuncunun transferi için görüşme yapacak. Cimbom, gözüne bir başka stoper ismi de kestirdi.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de yenen ve daha sonra Hatayspor'u da mağlup eden Galatasaray, üst üste 8. galibiyetini elde ve etti puan farkını 4'e çıkardı.

Kadro derinliği elde etmek isteyen Galatasaray, ara transfer döneminde de takviyeler yapacak. Sivasspor'dan sol beke Uğur Çiftçi'yi transfer eden sarı-kırmızılı takımda gözler yeni golcü transferine çevrildi.

Sol beke Uğur Çiftçi hamlesini yapan Okan Buruk, yeni bir stoper ve golcü hamlesi için yönetime taleplerini iletti. Transfer için harekete geçen yönetim de kesenin ağzını açtı.

Bir golcü ve stoper hamlesi yapmak isteyen Galatasaray'ın savunma hattı için hedefinde Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar bulunuyor.

Valencia'da 3 lig maçında 327 dakika forma şansı bulabilen 22 yaşındaki solak stoperle temasa geçen Galatasaray'da yönetimin ilerleme kaydettiği ifade edildi.

GALATASARAY'A UKRAYNALI GOLCÜ

Gol yollarında son haftalarda etkili olan Galatasaray'da hedef, bir golcü oyuncu takviyesi daha yapmak. Haris Seferovic'i göndermesi beklenen Cimbom'un yeni golcüsünü bulduğu iddia edildi.

Genç bir golcü arayışlarını devam ettiren Galatasaray aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Dnipro-1'de forma giyen 25 yaşındaki Artem Dovbyk için harekete geçti.

Ukrayna basını, daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü futbolcunun, 3 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğunu yazdı.

Yeni bir sözleşme imzalamak istemeyen ve kulübü Dnipro'ya para kazandırmak isteyen Ukraynalı golcünün gelecek olan tekliflere sıcak baktığı ifade edildi.

Sabah'a göre; Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Dovbyk, bu sezon 28 maçta 19 gol ve 5 asistle dikkat çekti. Dovbyk oyunda çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir bir oyuncu. Ana mevkisi santrafor olan Dovbyk'in sağ kanat ve forvet arkası görev yaptığı da biliniyor.

25 yaşındaki oyuncunun güçlü fiziği de göze çarpıyor. Ukraynalı futbolcu 1.89'luk boya sahip. Oyuncunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro.