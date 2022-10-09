Galatasaray'da şaşırtan Yunus gerçeği!
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün bu yıl Galatasaray'a dönerek taraftarları mutlu etmişti.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün bu yıl Galatasaray'a dönerek taraftarları mutlu etmişti.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün grafikleri ortaya çıktı.
Yunus Akgün, şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Ancak istatistikler, Yunus Akgün'nün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini sadece bunun skora yansımadığını gösterdi. Yunus Akgün'ün 18 şut pası verdiği ve 36 başarılı dripling yaptığı ortaya çıktı.
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