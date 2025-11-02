  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Faşist Ümit Özdağ ve Tanju Özcan utansın! Güvenli Suriye'ye dönen dönene

Artık oyuncu değil oyun kuran bir Türkiye var! Geleceğin Selçuk Bayraktar’ları gümbür gümbür geliyor

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

O hava yolu şirketinden tepki çekecek karar: Kilolu yolculara çifte koltuk ücreti!

Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

Cadılar Bayramı adı altında tahrik! Aklını kiraya verenlerden bira şişeleriyle haç

Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!

300 bin liranız varsa bu arabaları alabilirsiniz! Uzmanlara göre “Fırsat aracı”

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü
Spor Galatasaray’da şaşırtan durak! Tribünler bu sonucu konuşuyor!
Spor

Galatasaray’da şaşırtan durak! Tribünler bu sonucu konuşuyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray’da şaşırtan durak! Tribünler bu sonucu konuşuyor!

Galatasaray, Trabzonspor karşısında sahadan golsüz ayrılarak bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez gol atamadan karşılaşmayı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.

Aslan, bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 25 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yaptığı 3 karşılaşmada ise 5 gol sevinci yaşamıştı.

Audi A6 yenilendi: Dijital donanım ve sportif kimlik Türkiye’de
Audi A6 yenilendi: Dijital donanım ve sportif kimlik Türkiye’de

Otomotiv

Audi A6 yenilendi: Dijital donanım ve sportif kimlik Türkiye’de

Nefesler tutuldu! Galatasaray ve Trabzonspor RAMS Park'ta
Nefesler tutuldu! Galatasaray ve Trabzonspor RAMS Park'ta

Spor

Nefesler tutuldu! Galatasaray ve Trabzonspor RAMS Park'ta

Okan Burak'tan Trabzonspor açıklaması: Üzgünüz ama böyle bir takım
Okan Burak'tan Trabzonspor açıklaması: Üzgünüz ama böyle bir takım

Spor

Okan Burak'tan Trabzonspor açıklaması: Üzgünüz ama böyle bir takım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23