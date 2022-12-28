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Spor

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık kararı! O ihtimal gündeme bomba gibi düştü...

2021 yazında Galatasaray'a transfer olan Milli futbolcu Berkan Kutlu, bu sezon kadroda forma şansı bulmakta zorlanıyor. Kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:09:00 -
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık kararı! O ihtimal gündeme bomba gibi düştü...

Ligde yarın Sivasspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da moraller yerinde. Ligdeki son 4 maçını da kazanan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım liderlik için sahaya çıkacak. Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da da hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon formasından uzak kalan Milli oyuncu eski takımına gidiyor.

G.SARAY'DA SÜRPRİZ TRANSFER

2021 yazında Galatasaray'a transfer olan Milli futbolcu Berkan Kutlu, bu sezon kadroda forma şansı bulmakta zorlanıyor. Kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

Son dakika haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarları! Okan Buruk onu sildi | Eski takımına geri gidiyor

ESKİ TAKIMI DEVREDE

Berkan Kutlu'nun eski takımı Alanyaspor, eski oyuncusunu yeniden kadrosunda görmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeye yapan Alanyaspor transferin mali şartları için nabız yokladı.

Fanatik'e göre, Berkan Kutlu'nun daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Burada mutsuz olduğu iddia edilen oyuncunun Alanyaspor'un gelecek olan teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray ve Alanyaspor'un satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde mutabakata varabileceği öğrenildi. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen Berkan Kutlu burada istenilen performansın altında kaldı.

Galatasaray formasıyla 48 maçta görev yapan Berkan Kutlu toplamda 3 asist katkısı yaptı. Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynuyor. Ligde henüz golü yok.

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