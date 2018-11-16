Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken 65. dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1'lik skorla neticelendi

İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, cumartesi günü yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına cumartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.