THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray'ın U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçı sırasında Gümüş sakatlandı.

16 Kasım 2018 Cuma 14:32
Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken 65. dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1'lik skorla neticelendi

İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, cumartesi günü yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına cumartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:32
  1. Konya
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolaşım sistemimiz..
    1. Dolaşım sistemimiz..
    2. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KKTC'de..
    3. Durmuş Küçük neden görevden alındı?
    4. Katil İsrail'in yeni silahı: Gazze'de..
    5. CHP Disiplin Kurulu'ndan Yılmaz kararı
    6. PKK ile irtibatlı olduğu iddia edilen..
    7. Ahmet Çamyar görevden mi alındı?
    8. Öksürüğe karşı şurup tarifi
    9. Galatasaray'da sakatlık şoku!
    10. Çocukların kritik günleri
    11. Vasip Şahin'den Binali Yıldırım'a..
    12. Türkiye noktayı koydu: Onları...
    13. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın itirazına ret
    14. Göbeği eritmenin şifresi
    15. Taksim'in göbeğinde bir cami..
    16. Çipras'tan Türk Akımı açıklaması:..
    17. İsrailli blog yazarı ülkeden kovuldu
    18. Avrupa Birliği'nde enflasyon arttı
    19. Anne adaylarının bulantı derdine karşı..
    20. Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim..
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"