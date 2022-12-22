Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı ve gidiyor! Yok artık...

Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarıyla formda kalmak için yoğun çaba göstermişti. Sarı - kırmızılılarda genç kaleci Jankat Yılmaz Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Yılmaz'a İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun talip olduğu ortaya çıktı.

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sezonun geri kalanı için Antalya'da kampa çıkan Galatasaray, orada hazırlık maçlarına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Adana Demirspor ile karşılaştığı müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada genç kaleci Jankat Yılmaz'a ilk 11'de şans vermişti.

Maça kötü başlasa da mücadelenin devamında gösterdiği performansla tam not alan Yılmaz'ın ligde oynanacak olan İstanbulspor müsabakasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray altyapısından çıkan genç file bekçisine La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun talip olduğu belirtildi.

Takvim'in haberine göre; İspanyol temsilcisinin 18 yaşındaki eldiven için scout görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.