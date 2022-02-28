Galatasaray'da Ryan Babel siftah yaptı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Ryan Babel siftah yaptı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 19. maçında ilk golünü Çaykur Rizespor'a penaltıdan kaydetti.
Göztepe deplasmanında penaltıdan attığı 2 golle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis, Rize maçında 64. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Ancak yaptığı vuruşta kaleci Tarık’ı geçemedi. 70. dakikadaki penaltıyı ise Gomis’le beraber oyuna giren Babel kullandı ve Hollandalı yıldız ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu bu sezon çıktığı 19. lig maçında ilk golünü dün attı.