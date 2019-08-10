''Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur''

Radamel Falcao, Galatasaray hakkında ilk kez konuştu ve Kolombiyalı futbolcu sarı kırmızılı takımda oynamanın heyecan verici olacağını söyledi. Galatasaray taraftarını bir hayli heyecanlandıran Falcao şu açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK KARİYERİM AÇISINDAN HEYECAN VERİCİ OLUR"



"Türkiye'de futbol çok seviliyor. Arjantin'de olduğu gibi, Türkiye'de de futbola çok özel bir bakış açısı var. Galatasaray'da oynamak kariyerim açısından heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede transfer çözülecektir."



Yıldız futbolcu ayrıca "Avrupa'da en üst seviyede kariyerime devam etmek istiyorum." diye konuştu.