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Galatasaray'da operasyon başladı! Terim 7 ismin biletini kesti

Süper Lig'de işleri yolunda gitmeyen takımlardan olan Galatasaray'da, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Feghouli, Ömer Bayram, Tarık Çamdal, Onyekuru ve Maicon gibi isimlerle yola devam edilmeyeceği öğrenildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:14
Galatasaray'da operasyon başladı! Terim 7 ismin biletini kesti

Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak. Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ın, kendisini arayan dostlarına, “Bu takımın hepsi değişecek” dediği iddia edilmişti.

Bu sözlerin ardından Sarı-Kırmızılı ekipteki kıyım listesi de belirlendi. Galatasaray Yönetimi, birkaç isim haricinde ocak ayı ve sezon sonunda yapılacak bütün tekliflerde gerekli kolaylığı gösterecek.

Tam 7 isim yolcu

Çabalamasına rağmen Muğdat Çelik’in performansı yeterli görülmedi. Mukavelesi sezon sonunda bitecek Eren Derdiyok da ya devre arasında ya da sezon sonunda kesinlikle gidecek. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında zaten 2 golcü transferi yapacak. Kapasitesini gösteremeyen Feghouli, eşinden ayrıldıktan sonra bir türlü kafasını toplayamayan Maicon’un da elden çıkarılması bekleniyor. Yuto Nagatomo’nun yedeği Ömer Bayram da satış listesine konulan isimlerden. Yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu.

Selçuk kararı Terim’in

Ömer satılabilirse alt yapıdan bir sol bek Nagatomo’nun alternatifi olarak kadroda yer alacak. Yıllardır oynamamasına rağmen ayrılmayan Tarık Çamdal içinse en geç tarih sezon sonu... Çünkü mukavelesi bitecek. Everton’dan kiralanan Onyekuru için de sezon sonunda bir girişim yapılmayacak. Yine sözleşmesi tamamlanacak isimlerden biri olan Selçuk İnan’ı taraftar istemiyor. Ancak Fatih Terim’in tecrübeli oyuncuyu tutması bekleniyor.

(Akşam)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:14
  1. Rize
  2. Galatasaray
  3. Süper Lig
  4. Fatih Terim
  5. ayrılık kararı
  6. 7 ismin bileti kesildi

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