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Spor Galatasaray'da Onyekuru'dan kötü haber!
Spor

Galatasaray'da Onyekuru'dan kötü haber!

Galatasaray, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanı Henry Onyekuru ağrıları nedeniyle tamamlayamadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 22:57:00 -
Galatasaray'da Onyekuru'dan kötü haber!

Galatasaray Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayarak kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Onyekuru'nun durumu maç saatinde belli olacak

Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Onyekuru'nun Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılılarda çıktığı 14 maçta 5 gol atıp 4 de asist üreterek 9 gole doğrudan katkı sundu.

 

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