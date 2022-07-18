Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 4 milyon Dolar'lık ödemeyi Zamalek'e yaparak resmen satın alma opsiyonunu kullandığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed yakın zaman içerisinde Sarı-Kırmızılı ekibe veda edebilir.

İddialara göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre Evann Guessand'ın yanına 2 forvet takviyesi daha yapmayı planlayan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile yakından ilgileniyor.

Satın alma opsiyonu bulunacak

Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılı ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcuyu, önümüzdeki günlerde satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katabilir.

Mısırlı golcü görüşmelere başladı

Galatasaray'da Mostafa Mohamed de Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nantes ile sözleşme detayları için görüşmelere başladı. Mohamed'in Fransız temsilcisi ile anlaşma sağlaması durumunda kısa süre içinde Galatasaray kampından ayrılacağı ileri sürüldü.

4 milyon Dolar'lık ödeme yapılmıştı

Galatasaray, 2020/2021 kış transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini geçtiğimiz günlerde resmen almıştı. Haziran 2021'de sözleşmede öngörülen bildirimi Zamalek'e yapan ve Mısırlı golcü ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Aslan, 4 milyon dolarlık ödemeyi de gerçekleştirmişti.

Mısırlı golcü, Sarı Kırmızılı formayla 1,5 sezonda 57 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed, çıktığı 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

Diagne ile de yollar ayrılmıştı

Sarı-Kırmızılı ekipte Haris Seferovic transferinde sona yaklaşılırken Mbaye Diagne de VavaCars Fatih Karagümrük ile görüşme yapmak için Avusturya kampından ayrılmıştı.