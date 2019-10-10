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Galatasaray'da Luyindama sevinci!

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçı kaçıran Christian Luyindama için sağlık açıklaması geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:29
Galatasaray'da Luyindama sevinci!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Christian Luyindama'dan sarı kırmızılılara sevindirici haber geldi.

Kongo'nun Foottrdc sitesinin haberine göre Luyindama, sakatlığını beklenenden çok daha kısa süre içinde atlattı.

Luyindama'nın oynamaya hazır olduğu ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Cezayir ile oynayacağı maçta görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:29
  1. Galatasaray
  2. Luyindama
  3. Kongo

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