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Galatasaray'da Luyindama korkusu!

Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:46
Galatasaray'da Luyindama korkusu!

Transferin en hızlı takımlarından Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya... Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7.4 milyon Euro çıkardı. Buna karşılık Fernando'nun Sevilla'ya satışından 4.5 milyon Euro geldi.

Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak zorunda. Eğer 2.9 milyon Euro'luk açık kapanamazsa, 5 milyon Euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.

TAKIMA AYAK UYDURDU

Luyindama, Denizlispor maçında ise takım arkadaşları gibi kötü bir futbol sergiledi. Kongolu stoper, Rodallega karşısında çok zor dakikalar yaşadı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:46
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